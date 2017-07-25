Воронежец споткнулся при попытке перебежать дорогу и попал под машину
Парня доставили в больницу.
Парня доставили в больницу.
Воронежец попал под машину при попытке перебежать дорогу у дома № 2б по улице Остужева в 23:20 понедельника, 24 июля. Молодой человек упал на проезжую часть, и в это время проезал автомобиль Mazda. Водитель затормозить не успел, рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.
По данным автоинспекции, за рулём иномарки находился 40-летний мужчина, пешеходом оказался 23-летний молодой человек. Он пытался перебежать дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Парня доставили в больницу.
Корреспондент «Вести-Воронеж» выясняет, какие травмы получил пешеход.