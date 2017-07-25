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09:59 (мск), источник: БЕЛТА

В Бресте 19-летний парень в ссоре задушил мать

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте заключен под стражу 19-летний парень, подозреваемый в убийстве матери, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Трагедия произошла вечером 19 июля. О смерти 47-летней брестчанки сообщил ее 19-летний сын. Прибывшему участковому инспектору милиции он сказал, что мать совершила суицид с помощью ремня. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы были получены данные о том, что гибель наступила в результате асфиксии, однако она носила криминальный характер. В ходе разбирательства молодой человек признался, что он задушил женщину во время ссоры. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство). В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В тот же день было совершено аналогичное преступление в отношении 56-летней брестчанки. Подозреваемым признан ее 34-летний сын. Следствием предварительно установлено, что между родственниками произошел конфликт после совместного распития спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство). К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время выяснения всех обстоятельств с участием фигуранта проведена проверка показаний на месте с применением видеозаписи, допрошены родственники и соседи. Назначен комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

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