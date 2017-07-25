В Бресте 19-летний парень в ссоре задушил мать

Трагедия произошла вечером 19 июля. О смерти 47-летней брестчанки сообщил ее 19-летний сын. Прибывшему участковому инспектору милиции он сказал, что мать совершила суицид с помощью ремня. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы были получены данные о том, что гибель наступила в результате асфиксии, однако она носила криминальный характер. В ходе разбирательства молодой человек признался, что он задушил женщину во время ссоры. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство). В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.