В Бресте 19-летний парень в ссоре задушил мать
25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте заключен под стражу 19-летний парень, подозреваемый в убийстве матери, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте заключен под стражу 19-летний парень, подозреваемый в убийстве матери, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
Трагедия произошла вечером 19 июля. О смерти 47-летней брестчанки сообщил ее 19-летний сын. Прибывшему участковому инспектору милиции он сказал, что мать совершила суицид с помощью ремня. В ходе проведения
В тот же день было совершено аналогичное преступление в отношении 56-летней брестчанки. Подозреваемым признан ее 34-летний сын. Следствием предварительно установлено, что между родственниками произошел конфликт после совместного распития спиртных напитков. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (убийство). К мужчине применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время выяснения всех обстоятельств с участием фигуранта проведена проверка показаний на месте с применением видеозаписи, допрошены родственники и соседи. Назначен комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.