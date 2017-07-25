Женщина получила страшные травмы под колесами малолитражки во Владивостоке
ЧП произошло около полуночи на площади Баляева.
ЧП произошло около полуночи на площади Баляева.
49-летняя женщина получила страшные раны под колесами малолитражки во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в
За рулем автомобиля Mazda Demio находился 48-летний мужчина. Он направлялся со стороны Луговой в сторону Адмирала Юмашева.
Потерпевшая получила рваные раны, ушибы и ушибленную рану головы. Направлена на амбулаторное лечение.
Детали ДТП выясняются.