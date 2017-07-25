В Волгограде вынесен приговор похитителю двух пачек кофе
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал местного жителя виновным в похищении из магазина двух пачек кофе.
Тракторозаводский районный суд Волгограда признал местного жителя виновным в похищении из магазина двух пачек кофе.
Хотя вначале любитель заморского напитка умыкнул аж четыре пачки.
Происшествие случилось в канун праздника — 8 мая. Тракторозаводец, видимо, решив побаловать себя отнюдь не алкогольным питьём, тиснул с полок сразу четыре пачки кофе. И, заныкав их под куртку, преспокойно направился к выходу.
Но не
Магазину был причинён материальный ущерб на общую сумму 543 рубля 90 копеек. Свою вину похититель признал полностью и истово раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.