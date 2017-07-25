В Волгограде вынесен приговор похитителю двух пачек кофе

Происшествие случилось в канун праздника — 8 мая. Тракторозаводец, видимо, решив побаловать себя отнюдь не алкогольным питьём, тиснул с полок сразу четыре пачки кофе. И, заныкав их под куртку, преспокойно направился к выходу.

Но не тут-то было. Бдительная продавщица крепко ухватила ворюгу за рукав, потребовав или заплатить за товар, или вернуть его на полки. Злоумышленник, здраво рассудив, что лучше иметь меньше, чем ничего, отдал глазастой сотруднице две пачки, а с остальными стремительно скрылся в неизвестном направлении. Однако далеко ему убежать не удалось.