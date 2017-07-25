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10:26 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде вынесен приговор похитителю двух пачек кофе

Тракторозаводский районный суд Волгограда признал местного жителя виновным в похищении из магазина двух пачек кофе.

Хотя вначале любитель заморского напитка умыкнул аж четыре пачки.

Происшествие случилось в канун праздника — 8 мая. Тракторозаводец, видимо, решив побаловать себя отнюдь не алкогольным питьём, тиснул с полок сразу четыре пачки кофе. И, заныкав их под куртку, преспокойно направился к выходу.

Но не тут-то было. Бдительная продавщица крепко ухватила ворюгу за рукав, потребовав или заплатить за товар, или вернуть его на полки. Злоумышленник, здраво рассудив, что лучше иметь меньше, чем ничего, отдал глазастой сотруднице две пачки, а с остальными стремительно скрылся в неизвестном направлении. Однако далеко ему убежать не удалось.

Магазину был причинён материальный ущерб на общую сумму 543 рубля 90 копеек. Свою вину похититель признал полностью и истово раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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