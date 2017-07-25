Из-за аварии на трассе Пермь — Краснокамск скопилась огромная пробка

Столкнулись фура и «Нива». От удара «Ниву» развернуло поперёк дороги, и она перегородила движение. Из-за этого на трассе образовалась огромная пробка.

«Стоим больше часа в сторону Перми. Машины разворачивают обратно, но и там тоже затор. Сотрудники ГИБДД обходят всех водителей и просят развернуться и ехать в объезд», — рассказала жительница Краснокамска Юлия.