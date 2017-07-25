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10:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

Из-за аварии на трассе Пермь — Краснокамск скопилась огромная пробка

Водителей просят развернуть машины и ехать в объезд.

25 июля на трассе Пермь — Краснокамск произошло ДТП.

Столкнулись фура и «Нива». От удара «Ниву» развернуло поперёк дороги, и она перегородила движение. Из-за этого на трассе образовалась огромная пробка.

«Стоим больше часа в сторону Перми. Машины разворачивают обратно, но и там тоже затор. Сотрудники ГИБДД обходят всех водителей и просят развернуться и ехать в объезд», — рассказала жительница Краснокамска Юлия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидцы в соцсетях пишут, что затор растянулся на многие километры.

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