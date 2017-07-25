На Кубани задержаны подозреваемые в совершении серии разбойных нападений

— В период с октября 2016 года по июль 2017 года на территории Краснодара было совершено несколько разбойных нападений на продуктовые магазины. Во всех случаях неизвестные в масках заходили в помещение магазина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирали деньги. Следственным управлением УМВД России по Краснодару были возбуждены уголовные дела, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками уголовного розыска была получена информация о том, что на территории Кубани могут находиться подозреваемые в совершении трех фактов разбойных нападений на иркутские магазины. Полицейские установили местонахождение злоумышленников, а также их причастность к совершению ряда разбойных нападений в краевом центре. Подозреваемые были задержаны. Они заключены под стражу.

— При осмотре квартиры сотрудники полиции изъяли маски, парики, предметы, схожие с пистолетом и гранатой. В рамках следственных действий удалось установить причастность задержанных к совершению 15 фактов разбойных нападений, совершенных на территории Краснодара. По предварительным оценкам, общий ущерб от их действий превысил 200 тысяч рублей. Свою вину подозреваемые полностью признали, — добавила Ирина Волк.