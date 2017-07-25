Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову пришлось бежать из России
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
20-летняя невеста Никиты Преснякова устроила девичник (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей
Британские ученые: долгое вождение снижает IQ
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Украина о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Фото взрослых дочек Агутина произвело фурор в Сети
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Политические битвы
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
11:00 (мск), источник: Югополис

На Кубани задержаны подозреваемые в совершении серии разбойных нападений

По предварительным оценкам, общий ущерб от их действий превысил 200 тысяч рублей.

— В период с октября 2016 года по июль 2017 года на территории Краснодара было совершено несколько разбойных нападений на продуктовые магазины. Во всех случаях неизвестные в масках заходили в помещение магазина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забирали деньги. Следственным управлением УМВД России по Краснодару были возбуждены уголовные дела, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками уголовного розыска была получена информация о том, что на территории Кубани могут находиться подозреваемые в совершении трех фактов разбойных нападений на иркутские магазины. Полицейские установили местонахождение злоумышленников, а также их причастность к совершению ряда разбойных нападений в краевом центре. Подозреваемые были задержаны. Они заключены под стражу.

— При осмотре квартиры сотрудники полиции изъяли маски, парики, предметы, схожие с пистолетом и гранатой. В рамках следственных действий удалось установить причастность задержанных к совершению 15 фактов разбойных нападений, совершенных на территории Краснодара. По предварительным оценкам, общий ущерб от их действий превысил 200 тысяч рублей. Свою вину подозреваемые полностью признали, — добавила Ирина Волк.

Устанавливается возможная причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений на территории Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На Кубани задержаны подозреваемые в совершении серии разбойных нападений
Банк «Югра» подал иск о признании решений ЦБ незаконными
Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
СМИ сообщили о наращивании сил Китая на границе с КНДР
Российские регионы определились с размером курортного сбора
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
КХЛ отстранила Зарипова от участия в чемпионате на два года Дисциплинарный комитет IIHF ранее рассмотрел «дело Зарипова» и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь