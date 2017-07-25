В Шершневском водохранилище передохла рыба

Водоем является источником питьевой воды для челябинцев. По словам местных жителей, вода в кранах стала обрела вонючий запах. «Я не уверена, что ней можно просто руки мыть», — пишет Александра Ильина. Такая ситуация продолжается уже третью неделю.

«Сейчас происходит замор рыбы, в воде мало растворимого кислорода, также во многих местах активно происходит цветение сине-зеленых водорослей. Отмечу, что ситуация повторяется ежегодно и с каждым разом только ухудшается. Как всегда, еще вчера нужно было принимать меры. Поэтому в первую очередь нужно выявить все источники загрязнения (хозяйственно-бытовые, промышленные стоки) и ликвидировать их, а также вести четкий лабораторный контроль за разрешенными сбросами в водные объекты. И самое главное, разработать программу по очистке донных отложений водных объектов», — пояснил Безруков.