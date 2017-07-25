В Шершневском водохранилище передохла рыба
А из кранов челябинцев побежала вонючая вода.
А из кранов челябинцев побежала вонючая вода.
В Шершневском водохранилище массово дохнет рыба. Снимки усеянных трупами берегов выкладывают пользователи соцсетей.
Водоем является источником питьевой воды для челябинцев. По словам местных жителей, вода в кранах стала обрела вонючий запах. «Я не уверена, что ней можно просто руки мыть», — пишет Александра Ильина. Такая ситуация продолжается уже третью неделю.
Руководитель БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков подтвердил «Уралинформбюро», что к ним в приемную поступило множество жалоб на массовый замор рыбы.
«Сейчас происходит замор рыбы, в воде мало растворимого кислорода, также во многих местах активно происходит цветение
Региональное минэкологии направило запрос о возможных причинах замора в отдел по Челябинской области