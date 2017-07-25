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11:28 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининградской области военнослужащий попал в колонию-поселение за прогулы

Суд дал ему пять месяцев.

В Калининградской области суд отправил в колонию-поселение военнослужащего по контракту механика-водителя мотострелкового батальона войсковой части, дислоцированной в Калининграде. Как сообщает Военно-следственное управление СК по Балтфлоту, рядовой признан виновным по ч. 4 ст. 337 УК РФ «Неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца».

В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что рядовой с 10 ноября 2016 г. по 18 января 2017 г., желая отдохнуть от военной службы, без уважительных причин не являлся к установленному регламентом сроку на службу в войсковую часть. Военнослужащий проводил время по своему усмотрению, проживая по месту своего жительства в пос. Придорожное. 18 января 2017 г. он прибыл в войсковую часть и приступил к исполнению служебных обязанностей.

«В ходе предварительного следствия и в суде рядовой свою вину в совершении преступления признал полностью, — сообщили в ВСУ. — Учитывая изложенное, приговором Калининградского гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении». При назначении наказания суд учел, что военнослужащий чистосердечно раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые.

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