В Калининградской области военнослужащий попал в колонию-поселение за прогулы

В Калининградской области суд отправил в колонию-поселение военнослужащего по контракту механика-водителя мотострелкового батальона войсковой части, дислоцированной в Калининграде. Как сообщает Военно-следственное управление СК по Балтфлоту, рядовой признан виновным по ч. 4 ст. 337 УК РФ «Неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца».

В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что рядовой с 10 ноября 2016 г. по 18 января 2017 г., желая отдохнуть от военной службы, без уважительных причин не являлся к установленному регламентом сроку на службу в войсковую часть. Военнослужащий проводил время по своему усмотрению, проживая по месту своего жительства в пос. Придорожное. 18 января 2017 г. он прибыл в войсковую часть и приступил к исполнению служебных обязанностей.