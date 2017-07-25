В Калининградской области военнослужащий попал в колонию-поселение за прогулы
Суд дал ему пять месяцев.
Суд дал ему пять месяцев.
В Калининградской области суд отправил в
В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что рядовой с 10 ноября 2016 г. по 18 января 2017 г., желая отдохнуть от военной службы, без уважительных причин не являлся к установленному регламентом сроку на службу в войсковую часть. Военнослужащий проводил время по своему усмотрению, проживая по месту своего жительства в пос. Придорожное. 18 января 2017 г. он прибыл в войсковую часть и приступил к исполнению служебных обязанностей.
«В ходе предварительного следствия и в суде рядовой свою вину в совершении преступления признал полностью, — сообщили в ВСУ. — Учитывая изложенное, приговором Калининградского гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении». При назначении наказания суд учел, что военнослужащий чистосердечно раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые.