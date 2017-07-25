Пьяный водитель Hyundai погиб в Нижегородской области после столкновения автомобиля с деревом. По данным региональной госавтоинспекции, ДТП произошло 24 июля в 01:30 в п. Зеленый город.

Управлявший Hyundai нетрезвый мужчина, у которого, как потом выяснилось не было водительских прав, не справился с управлением и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался. Его тело доставлено в морг.