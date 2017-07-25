Во Владивостоке произошло нападение на бригаду «скорой помощи»
Однако вторая сторона утверждает: первыми напали работники медицины.
Однако вторая сторона утверждает: первыми напали работники медицины.
В понедельник, 24 июля, во Владивостоке произошло нападение на бригаду «скорой помощи»: в потасовке на улице возле дома № 5 по улице Марины Расковой пострадал водитель «скорой»; у 50-летнего мужчины диагностированы
По свидетельствам медиков, они выезжали на вызов с включенными проблесковыми маячками, а проезд перегородила автомашина Toyota RAV4. Когда автомобилистку попросили пропустить служебный автомобиль, она «начала кидаться на машину, потом позвала своего мужа, он избил водителя».
Сегодня в Сети после публикации данной истории разгорелся жаркий спор между женщиной, представившейся автоледи, участвовавшей в конфликте, и мужчиной, представившимся сотрудником «скорой помощи». По словам самой женщины, автомобиль был без больного, а медсестра курила рядом с авто (позднее ее поправили в том, что курила фельдшер). Вместе с тем она написала о том, что водитель «скорой» первым на нее кинулся и порвал платье, после замечания медработнику о курении. Кроме того, она отметила и то, что у машины в момент конфликта были выключены проблесковые маячки.