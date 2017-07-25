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11:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе житель Северной Кореи умер в больнице, съев сырые грибы

Житель Северной Кореи скончался в уфимской больнице № 21 от отравления сырыми грибами. Близкие погибшего сообщили «Вестям», что мужчина любил кушать грибы без какой-либо тепловой обработки — несколько лет таких гастрономических опытов были успешны.

В 20-х числах июля после очередной трапезы мужчине стало плохо, его госпитализировали в больницу. Несколько дней состояние мужчины то улучшалось, то ухудшалось. 22 июля врачи констатировали смерть. Сейчас родственники решают вопрос с отправкой тела мужчины на родину. По факту случившегося в региональном следственном управлении СКР проводят доследственную проверку.

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