В Омске 6-летний мальчик выпал из окна многоэтажки

Инцидент произошел вечером в понедельник, 24 июля. По предварительным данным, ребенок играл в комнате, а его мать находилась на кухне. Когда женщина услышала шум с улицы и вышла на балкон, она увидела, что ее сын лежит на улице. Вероятно, мальчик оперся на москитную сетку.