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11:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омске 6-летний мальчик выпал из окна многоэтажки

Ребенок был госпитализирован с многочисленными травмами.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 24 июля. По предварительным данным, ребенок играл в комнате, а его мать находилась на кухне. Когда женщина услышала шум с улицы и вышла на балкон, она увидела, что ее сын лежит на улице. Вероятно, мальчик оперся на москитную сетку.

Родители мальчика сразу же вызвали скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу.

По факту происшествия проводится проверка.

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