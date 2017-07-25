В Омске 6-летний мальчик выпал из окна многоэтажки
Ребенок был госпитализирован с многочисленными травмами.
Ребенок был госпитализирован с многочисленными травмами.
Инцидент произошел вечером в понедельник, 24 июля. По предварительным данным, ребенок играл в комнате, а его мать находилась на кухне. Когда женщина услышала шум с улицы и вышла на балкон, она увидела, что ее сын лежит на улице. Вероятно, мальчик оперся на москитную сетку.
Родители мальчика сразу же вызвали скорую помощь, которая доставила ребенка в больницу.
По факту происшествия проводится проверка.