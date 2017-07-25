Глава стройфирмы идет под суд за неуплату налогов на 17 миллионов рублей

Экс-директор строительной фирмы ООО «Азимут Телеком» уклонился от уплаты налогов на сумму в 17 миллионов рублей, в связи с чем в отношении него возбуждено дело.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в 2012—2014 годах глава фирмы включил в налоговые декларации не соответствующие действительности сведения о хозяйственных операциях с организациями, которые не осуществляли предпринимательскую деятельность. «В результате “Азимут Телеком” не уплачен НДС в сумме более 17 миллионов рублей, что составляет 95% от общей суммы налогов и сборов, подлежащих уплате организацией», — добавила Ольга Токарева.