Глава стройфирмы идет под суд за неуплату налогов на 17 миллионов рублей
Мужчине грозит до шести лет колонии.
Мужчине грозит до шести лет колонии.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в 2012—2014 годах глава фирмы включил в налоговые декларации не соответствующие действительности сведения о хозяйственных операциях с организациями, которые не осуществляли предпринимательскую деятельность. «В результате “Азимут Телеком” не уплачен НДС в сумме более 17 миллионов рублей, что составляет 95% от общей суммы налогов и сборов, подлежащих уплате организацией», — добавила Ольга Токарева.
В настоящее время к