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12:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские силовики поймали напавших с ножом на женщину-водителя мужчин

Пассажирам такси не понравилась стоимость поездки.

Воронежские полицейские задержали двух мужчин, напавших с ножом на 29-летнего водителя такси, сообщила пресс-служба регуправления МВД во вторник, 25 июля. Ими оказались ранее судимые 28-летний житель Россошанского района и 34-летний житель Рогачевки Новоусманского района. Пассажиры порезали женщине лицо и ранили в живот.

Инцидент произошел в среду, 19 июля. Водитель должна была отвезти мужчин из Рогачевки в Лиски. Сначала пассажиры попросили рассчитать им поездку на 75 км. Цена заказа изначально была 1050 рублей. При посадке в машину они изменили пункт назначения. Расстояние в 115 км диспетчер оценил в 1,5 тыс. рублей. Когда женщина-водитель назвала стоимость заказа, на нее напали с кухонным ножом. Пострадавшая успела позвать на помощь по каналу тревоги. Мужчины уехали из Новоусманского района и прятались от полиции в других районах области.

Силовики возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ). Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

Контекст

Около 50 таксистов собралось у офиса «Везет» (улица Фридриха Энгельса, 82), чтобы собрать деньги на лечение женщины, в 20:00 19 июля. По словам коллег, сейчас ей потребуется много денег, чтобы восстановить лицо после ножевых ранений. Таксисты сейчас собирают деньги на лечение девушки в группе «ВКонтакте».

Таксист Андрей Жуковский рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что за несколько лет работы в такси «Везет» было четыре или пять серьезных случаев нападения на таксистов, были и угрозы жизни, и повреждения машин.

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