Воронежские силовики поймали напавших с ножом на женщину-водителя мужчин
Пассажирам такси не понравилась стоимость поездки.
Пассажирам такси не понравилась стоимость поездки.
Воронежские полицейские задержали двух мужчин, напавших с ножом на 29-летнего водителя такси, сообщила
Инцидент произошел в среду, 19 июля. Водитель должна была отвезти мужчин из Рогачевки в Лиски. Сначала пассажиры попросили рассчитать им поездку на 75 км. Цена заказа изначально была 1050 рублей. При посадке в машину они изменили пункт назначения. Расстояние в 115 км диспетчер оценил в 1,5 тыс. рублей. Когда
Силовики возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 111 УК РФ). Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.
Контекст
Около 50 таксистов собралось у офиса «Везет» (улица Фридриха Энгельса, 82), чтобы собрать деньги на лечение женщины, в 20:00 19 июля. По словам коллег, сейчас ей потребуется много денег, чтобы восстановить лицо после ножевых ранений. Таксисты сейчас собирают деньги на лечение девушки в группе «ВКонтакте».
Таксист Андрей Жуковский рассказал корреспонденту РИА «Воронеж», что за несколько лет работы в такси «Везет» было четыре или пять серьезных случаев нападения на таксистов, были и угрозы жизни, и повреждения машин.