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11:29 (мск), источник: Sputnik.md

ДТП у Нацбанка: легковушка «летела» в джип и перевернулась на ходу

Корреспондент Sputnik стал свидетелем аварии, которая произошла прямо в центре молдавской столицы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. ДТП с участием внедорожника и легкового автомобиля, свидетелем которого стал корреспондент Sputnik, произошло сегодня, 25 июля, в центре столицы.

На пешеходном переходе у Национального банка Молдовы водитель автомобиля «Хонда» остановился, чтобы пропустить пешехода.

Сзади ехал другой легковой автомобиль «Дачия». Водитель не успевал затормозить и решил «выкрутить руль» в сторону.

В итоге — у внедорожника был сбит бампер, а сама «Дачия» перевернулась.

Пешеход, к счастью, не пострадал. Водитель «Дачии» в момент ДТП находился в сознании, у него врачи зафиксировали многочисленные ушибы.

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