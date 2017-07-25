ДТП у Нацбанка: легковушка «летела» в джип и перевернулась на ходу

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. ДТП с участием внедорожника и легкового автомобиля, свидетелем которого стал корреспондент Sputnik, произошло сегодня, 25 июля, в центре столицы.

На пешеходном переходе у Национального банка Молдовы водитель автомобиля «Хонда» остановился, чтобы пропустить пешехода.

Сзади ехал другой легковой автомобиль «Дачия». Водитель не успевал затормозить и решил «выкрутить руль» в сторону.

В итоге — у внедорожника был сбит бампер, а сама «Дачия» перевернулась.