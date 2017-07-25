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11:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ЕСПЧ обязал Россию выплатить €6 тысяч осужденному за убийство Бориса Немцова

Европейский суд по правам человека постановил выплатить Темирлану Эскерханову, осужденному за убийство Бориса Немцова, €6 тыс.

Источник: РИА "Новости"
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Напомним, после вынесения приговора по делу об убийстве политика Бориса Немцова осужденные Темирлан Эскерханов и братья Анзор и Шадид Губашевы подали обращение в ЕСПЧ. Они пожаловались на жестокое обращение, нарушение прав, неэффективную судебную защиту и плохие условия содержания.

Приговор по делу был вынесен 13 июля 2017 года. Московский окружной военный суд дал Зауру Дадаеву 20 лет колонии. Его подельники получили от 11 до 19 лет лишения свободы.

Напомним, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 28 февраля 2015 года.

Комментарии
2
Дмитрий Новороссийск
Странно, что не обязали выпустить.
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Сергей Костенко
А сколько ЕСПЧ назначил выплатить Брейвику - есть данные???
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