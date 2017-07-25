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12:03 (мск), источник: NewsKo

С начала года с колодцев Перми похищено около 200 крышек

Пресс-служба компании «Новогор-Прикамье» сообщила, что с начала 2017 года с колодцев компании похитили около 200 крышек: с водопроводных колодцев — 92 штуки, с канализационных — 97.

Служба безопасности предприятия систематически обращается с заявлениями о хищении крышек в правоохранительные органы Перми. С начала года по фактам краж 13 крышек люков, принадлежащих компании «Новогор-Прикамье», возбуждено три уголовных дела полицейскими Дзержинского и Свердловского районов. В полиции Индустриального района возбуждено уголовное дело по факту попытки кражи. Ущерб, причинённый коммунальному оператору, составил более 60 тыс. руб.

«Новогором» совершаются регулярные объезды территорий для установки ограждения или новых крышек. На проезжих частях компания устанавливает чугунные крышки. Чтобы предотвратить последующие кражи, на колодцах в газонах чугунные крышки заменили полимерно-песчаными. Кроме того, сейчас «Новогор-Прикамье» тестирует датчик открывания крышки люка.

Стоимость одного люка для колодца, расположенного на проезжей части, составляет более 3 тыс. руб. В целом же восстановление одного колодца обходится как минимум в 25 тыс. руб.

Для справки

Компания «Новогор-Прикамье» обслуживает в Перми 80 тыс. колодцев, из них около 35 тыс. — на сетях водопровода, более 45 тыс. — на сетях канализации. С колодцев, находящихся на балансе компании, воруют 400—500 крышек ежегодно. Каждый год заменяется порядка 700 люков.

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