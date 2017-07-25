В Омске задержали 18 человек, которые торговали свининой из багажников своих авто
На мясо не было никаких документов. И это при том, что в регионе сейчас бушует африканская чума свиней.
На мясо не было никаких документов. И это при том, что в регионе сейчас бушует африканская чума свиней.
По сообщению Россельхознадзора, продавцов подозрительного мяса обнаружили в ходе рейда. Машины стояли вдоль дорог в черте города и предлагали омичам купить свинину.
В отношении нарушителей не только составили протоколы, но и оштрафовали на сумму в 9 тысяч рублей. Кроме того, изъятые 200 килограммов мяса сожгли.