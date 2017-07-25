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12:11 (мск), источник: Вести Иркутск

Серьёзный коммунальный коллапс может случиться в посёлке Чунском

Фундамент трещит, стены ползут, трубы гниют. В 17-ти домах посёлка Чунский можно снимать фильмы о коммунальных ужасах. Ситуация настолько невыносима, что даже нервы управляющих компаний сдают. А каково жильцам?

Источник: Вести Иркутск

В посёлке Чунском назревает коммунальный коллапс. Особенно сложная ситуация в микрорайоне под названием «Новый». В котором на деле стоят одни старые бараки. Построенные в середине прошлого века двухэтажки буквально разваливаются на глазах. Мать двоих детей Елена Зиновьева показывает условия, где вынуждена жить её семья. В подъезде повсюду трещины. Штукатурка обваливается. Полы прогнили настолько, что того и гляди провалишься в подвал.

— Зимой это всё ходит. А в квартирах всегда изморозь аж. От этой стены, и от этой стены, — говорит жительница посёлка Чунского Елена Шутова.

Те, кто смог, давно отсюда съехал. Оставшиеся пытаются самостоятельно приводить жильё в порядок. Шпаклюют, красят. Но толку от этого ремонта нет. Бараки давно превратились в коммунальный ад. В трещинах и фундаменты. В этом доме протекает кровля. Шифер такой старый, что покрылся мхом. Люди обращаются в управляющую компанию, но там лишь разводят руками.

— Техничек нет, дворников нет. Ремонтов никаких нет. Разводят руками — «Мы здесь не виноваты. Если жильцы не платят, — говорит жительница посёлка Чунского Вера Зиновьева.

В управляющей компании сообщили, что им достался очень ветхий фонд посёлка. И от него они собираются отказаться в конце августа, когда закончится контракт. Тарифы в микрорайоне самые высокие в Чунском. Но собираемость низкая. Здесь живут в основном пенсионеры и малоимущие. Поэтому получается замкнутый круг. Денег нет ни у кого. Ещё один проблемый дом расположен по улице Луначарского. В советские времена жильё здесь принадлежало военному ведомству. Но с его уходом инфраструктура развалилась.

— Канализационные трубы где-то, видимо, прогнили. Всё это выбегает. По-хорошему, надо всё это откопать и сделать новое. Но у нас этого не делается ничего, — говорит помощник депутата Чунской районной Думы Анна Власова.

Этой двухэтажке не повезло. Она расположена ниже остальных домов. Канализационная система не работает, и отходы не попадают на очистные. Время от времени нечистоты протекают наружу. И перед домом образуется фекальное озеро. Как с этим бороться, пока ясности тоже нет. 17 домов в Чунском уже признаны аварийными. На очереди ещё более 20-ти, но на это нужна экспертиза, которую тоже делают за деньги.

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