В Иркутске проводится проверка по факту смертельного ДТП

Полицейские Иркутска выясняют обстоятельства столкновения автомобилей «Тойота Марк II» и «Ниссан Датсун Мидо», которое произошло на ул. Байкальской около 9.30 25 июля 2017 года. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, правоохранители проверяют предварительные сведения о том, что в момент ДТП «Тойота» совершала поворот в сторону в грузового аэропорта, а «Ниссан» следовал по главной дороге по направлению к ул. Ширямова. В результате аварии 71-летний пассажир «Ниссана» скончался, еще один пассажир госпитализирован.