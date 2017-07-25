В Иркутске проводится проверка по факту смертельного ДТП
Полицейские Иркутска выясняют обстоятельства столкновения автомобилей «Тойота Марк II» и «Ниссан Датсун Мидо», которое произошло.
Полицейские Иркутска выясняют обстоятельства столкновения автомобилей «Тойота Марк II» и «Ниссан Датсун Мидо», которое произошло.
Полицейские Иркутска выясняют обстоятельства столкновения автомобилей «Тойота Марк II» и «Ниссан Датсун Мидо», которое произошло на ул. Байкальской около 9.30 25 июля 2017 года. Как сообщает
По факту ДТП проводится доследственная проверка. Установлено, что водителя «Тойоты» в 2016 году суд лишил водительских прав, т.к. он был задержан инспекторами ГИБДД за управление автомобилем в состоянии опьянения.