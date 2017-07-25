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12:21 (мск), источник: Интерфакс

Полиция выясняет личности паркурщиков, забравшихся на храм в центре Челябинска

Челябинск. 25 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полиция проводит проверку по факту проникновения юных паркурщиков на крышу челябинского храма Александра Невского, сообщили агентству «Интерфакс-Урал » в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

Накануне в соцсетях появился видеоролик, который снимали подростки. На нем видно, как парень и девушка карабкаются вверх к колокольне, помогая друг другу.

Затем они выложили запись на свою страницу, где прокомментировали, что решили проверить свои навыки и специально выбрали раннее утро, когда в церкви нет служителя.

Их подвиги растиражировали СМИ, и экстремалы удалили видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Между тем, по публикациям СМИ полиция начала проверку. По имеющимся копиям записи правоохранительные органы намерены установить личности нарушителей общественного порядка.

Процессуально решение будет принято по итогам проверки, отметили в полиции.

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