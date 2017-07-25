Полиция выясняет личности паркурщиков, забравшихся на храм в центре Челябинска

Накануне в соцсетях появился видеоролик, который снимали подростки. На нем видно, как парень и девушка карабкаются вверх к колокольне, помогая друг другу.

Затем они выложили запись на свою страницу, где прокомментировали, что решили проверить свои навыки и специально выбрали раннее утро, когда в церкви нет служителя.

Их подвиги растиражировали СМИ, и экстремалы удалили видео.

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Между тем, по публикациям СМИ полиция начала проверку. По имеющимся копиям записи правоохранительные органы намерены установить личности нарушителей общественного порядка.