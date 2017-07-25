В Сосновском районе у воспитанницы яслей подтвердился гнойный менингит
Группа, которую посещал ребёнок, закрыта на карантин до конца июля.
Группа, которую посещал ребёнок, закрыта на карантин до конца июля.
У двухлетней воспитанницы ясельной группы детского сада № 18 в деревне Казанцево выявили гнойный менингит. Информацию об этом подтвердила заведующая садика Алевтина Авдеева.
«Заболевшая девочка последний раз посещала садик 17 июля. Ночью 19 июля её госпитализировали в челябинскую больницу. Мы провели генеральную уборку, дезинфекцию. Группу № 2, которую посещал ребёнок, закрыли на карантин до 29 июля», — рассказывает заведующая.
Напомним, начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова отметила, что энтеровирусная инфекция имеет сезонный подъём по всей России. На сегодняшний день в Челябинске зафиксировано семь случаев менингита среди детей.
Южноуральские врачи просят родителей соблюдать спокойствие и при первых симптомах недомогания вызывать на дом врача. Взрослых должно насторожить снижение активности ребёнка, головная боль, рвота и повышенная температура.