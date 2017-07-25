В Сосновском районе у воспитанницы яслей подтвердился гнойный менингит

У двухлетней воспитанницы ясельной группы детского сада № 18 в деревне Казанцево выявили гнойный менингит. Информацию об этом подтвердила заведующая садика Алевтина Авдеева.

«Заболевшая девочка последний раз посещала садик 17 июля. Ночью 19 июля её госпитализировали в челябинскую больницу. Мы провели генеральную уборку, дезинфекцию. Группу № 2, которую посещал ребёнок, закрыли на карантин до 29 июля», — рассказывает заведующая.

Напомним, начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова отметила, что энтеровирусная инфекция имеет сезонный подъём по всей России. На сегодняшний день в Челябинске зафиксировано семь случаев менингита среди детей.