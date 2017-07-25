Взятки в Беларусбанке: за 7 лет 700 тысяч долларов на двоих

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Допрос свидетелей начался на судебном процессе по делу о взятках в Беларусбанке. В качестве обвиняемых проходят бывший первый зампред Беларусбанка Геннадий Господарик и замдиректора департамента — начальник управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Николай Цырто.

В качестве свидетелей по делу проходят 46 человек. В основном это действующие и бывшие сотрудники Беларусбанка, а также бизнесмены, которые были заинтересованы в том, чтобы подконтрольные им фирмы поставляли оборудование для банка и, по версии стороны обвинения, платили деньги Господарику и Цырто за победу в тендерах.

700 тысяч за 7 лет

Как ранее сообщал Sputnik, в первый день судебного заседания государственный обвинитель огласил суммы вознаграждений, которые получали обвиняемые. По версии стороны обвинения, в общей сложности на двоих с 2009 по июнь 2016 года обвиняемые получили более 700 тысяч долларов, из них Цырто — почти 500 тысяч, Господарик — 215 тысяч.

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Как проходили тендеры

Первым из свидетелей был допрошен главный инженер одного из ЗАО Минска Юрий Гринюк, который работал в Беларусбанке в 2009- 2010 годах. К этому периоду относятся первые денежные вознаграждения, котрые в соответствии с уголовным делом, получали обвиняемые от предпринимателей. Гринюк уволился из банка летом 2010 года. Как сообщил свидетель, во время работы в банке он вместе с Цырто входил в комиссию, которая выбирала оборудование, закупавшееся для банка. Обвиняемый Господарик подписывал договоры на его поставку. Гособвинитель и судья почти час выясняли, как конкретно проводилась процедура выбора наилучшего предложения потенциального поставщика оборудования. Свидетель показал, что во время определения поставщика «конкурентной борьбы не было, спорных моментов не было».

Отвечая на вопросы судьи, каким образом выбирался поставщик, свидетель сказал, что «путем открытого голосования», но Господарик или председатель правления могли отменить решение, хотя он таких случаев он не смог припомнить.

Гринюк работал в Беларусбанке с 2005 года, в отделе, которым руководил Цырто. Адвокаты активно задавали свидетелю вопросы, касающиеся характеристики личностей Цырто и Господарика. Адвокаты последнего даже ходатайствовали об оглашении показаний свидетеля на стадии следствия. Адвокаты попросили об этом после того, как свидетель, по их мнению, невнятно ответил на вопрос о том, какими руководителями были обвиняемые.

Адвокатов стало больше