Ребенок из Молдовы пропал в Одесской области
Ребенок из Молдовы пропал в Одесской области — мать обратилась в полицию.
Ребенок из Молдовы пропал в Одесской области — мать обратилась в полицию.
КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Ребенок из Молдовы потерялся в курортной зоне села Приморское Килийского района Одесской области, сообщают украинские СМИ.
Пятилетнего мальчика без родителей заметил один из отдыхающих. Ребенок рассказал мужчине, что потерялся.
Мужчина доставил мальчика в опорный пункт полиции. Там сына уже ждала мать — 36-летняя гражданка Молдовы, которая незадолго до этого обратилась к представителям правоохранительных органов за помощью.