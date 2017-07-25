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12:24 (мск), источник: Sputnik.md

Ребенок из Молдовы пропал в Одесской области

Ребенок из Молдовы пропал в Одесской области — мать обратилась в полицию.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Ребенок из Молдовы потерялся в курортной зоне села Приморское Килийского района Одесской области, сообщают украинские СМИ.

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Пятилетнего мальчика без родителей заметил один из отдыхающих. Ребенок рассказал мужчине, что потерялся.

Мужчина доставил мальчика в опорный пункт полиции. Там сына уже ждала мать — 36-летняя гражданка Молдовы, которая незадолго до этого обратилась к представителям правоохранительных органов за помощью.

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