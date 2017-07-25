Отец пропавшего в Египте студента: Пришли люди в форме и забрали их

Источник: Nur.kz

Пропавший в Египте Канат Берик и его друг Еламан Жазылхан должны были 24 июля начать языковые курсы, однако обстоятельства сложились не в их пользу, передает BNews.kz со ссылкой на отца Берика.

В последний раз отец пропавшего юноши выходил с ним на связь с 19 на 20 июля.

«В последний раз мы с ним разговаривали по WhatsApp с 19 на 20 июля в 4 утра, тогда у них было 12 дня. Он мне сказал, что завтра будет насыщенный день, так как 24-го у них уже должны были начаться занятия, и обещал позвонить вечером, но так и не позвонил», — сказал отец Каната Берика Ардак Исабеков.

Как сообщил отец Каната, на курсы они отправились с другом по своей инициативе.

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«После того, как они уехали, где-то через три дня, они хорошо сдали экзамен и ждали, когда начнутся официальные занятия», — добавил отец Каната.

До последнего сообщения в WhatsApp у ребят все шло хорошо. Молодой человек высылал фотографии близким, и ничего не предвещало пропажи.

Кроме того, со слов отца, Канат никогда не был конфликтным человеком.

«Мы слышали от консула, от других людей, что вахтер в их общежитии сказал, что к ребятам приходил парень, с которым они договаривались заранее о встрече, но их уже не было дома.

Затем вахтер сказал, что до этого к ним приехали люди в форме и забрали. Только такая информация нам известна, — отметил Ардак Исабеков.

В свою очередь отец не подтвердил, что к пропаже может быть причастна религия. Канат с 12 лет читает намаз, но фанатизма за ним не наблюдалось, отметил отец.

Напомним, о пропаже шести казахстанцев в Египте стало известно вчера вечером. Об этом в социальной сети Facebook написал брат одного из пропавших — Айбол Исабек.