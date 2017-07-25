В Приангарье потушили два лесных пожара на площади 23 тысячи гектаров
Два пожара ликвидировано и один локализован на землях лесного фонда в Иркутской области 24 июля, сообщает
Два пожара ликвидировано и один локализован на землях лесного фонда в Иркутской области 24 июля, сообщает
«24 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано два пожара на общей площади 23 тыс. га, оба в Катангском районе», — говорится в сообщении
Один очаг в Нижнеилимском районе утром во вторник был локализован, его площадь полторы тысячи гектаров.
В зоне постоянного космического наблюдения находятся 10 пожаров, все в Катангском районе. Областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение о нецелесообразности их тушения
Для тушения пожаров в регионе в понедельник было задействовано 90 человек, в том числе 35
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в Киренском и Катангском районах.