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12:49 (мск), источник: РИА Новости

В Приангарье потушили два лесных пожара на площади 23 тысячи гектаров

Два пожара ликвидировано и один локализован на землях лесного фонда в Иркутской области 24 июля, сообщает пресс-служба правительства региона.

«24 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано два пожара на общей площади 23 тыс. га, оба в Катангском районе», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Один очаг в Нижнеилимском районе утром во вторник был локализован, его площадь полторы тысячи гектаров.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 10 пожаров, все в Катангском районе. Областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение о нецелесообразности их тушения из-за значительных экономических затрат.

Для тушения пожаров в регионе в понедельник было задействовано 90 человек, в том числе 35 пожарных-десантников, а также 17 единиц наземной техники.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в Киренском и Катангском районах.

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