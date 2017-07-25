Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Политические битвы
13:22 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске два водителя автобусов не поделили маршрут

Мужчины поругались из-за времени отправления рейса.

В Новосибирске конфликт с применением физической силы произошел между двумя водителями автобусов, обслуживающих городские маршруты. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Вчера по сообщению свидетелей, примерно в 18 часов на пересечении улиц Ватутина и Новогодней произошел конфликт между двумя водителями автобусов.

Водитель автобуса маршрута № 120 находился не на своей смене и просто сидел в кабине своего сослуживца. Затем он вышел из транспорта и направился к впереди идущему автобусу. Водителю второго автобуса мужчина стал доказывать, что автобус, в котором он сидел, должен ехать первым. Водитель другого автобуса начал объяснять, что выехал строго по маршруту, в указанное время.

Во время загрузки произошла ошибка.

После непродолжительной перепалки с угрозами буйный мужчина, который находился на работе не в свою смену, разбил лобовое стекло автобуса оппонента кулаком. Затем, купив себе пиво и разделив его со своим товарищем, угодил в отделение полиции. Там на него написали заявление за причинение материального вреда. Ущерб по восстановлению лобового стекла составил около 10 000 руб. При этом, дебошир до приезда полиции имитировал себе рану на лбу.

Кроме того, он угрожал, что разобьет себе голову и обвинит во всем второго участника конфликта. Показания свидетелей были зафиксированы не в пользу буйного водителя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Красноярские врачи спасли младенца от смерти, охладив ему мозг
Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров
Банк «Югра» потребовал признать решения ЦБ незаконными
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь