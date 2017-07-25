В Новосибирске два водителя автобусов не поделили маршрут

В Новосибирске конфликт с применением физической силы произошел между двумя водителями автобусов, обслуживающих городские маршруты. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

Вчера по сообщению свидетелей, примерно в 18 часов на пересечении улиц Ватутина и Новогодней произошел конфликт между двумя водителями автобусов.

Водитель автобуса маршрута № 120 находился не на своей смене и просто сидел в кабине своего сослуживца. Затем он вышел из транспорта и направился к впереди идущему автобусу. Водителю второго автобуса мужчина стал доказывать, что автобус, в котором он сидел, должен ехать первым. Водитель другого автобуса начал объяснять, что выехал строго по маршруту, в указанное время.

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После непродолжительной перепалки с угрозами буйный мужчина, который находился на работе не в свою смену, разбил лобовое стекло автобуса оппонента кулаком. Затем, купив себе пиво и разделив его со своим товарищем, угодил в отделение полиции. Там на него написали заявление за причинение материального вреда. Ущерб по восстановлению лобового стекла составил около 10 000 руб. При этом, дебошир до приезда полиции имитировал себе рану на лбу.