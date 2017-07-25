Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Литва в панике: Европе угрожает эпидемия правды из РФ -СМИ
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
«Не знаете, двоечники»: Греф рассказал, почему уволил 450 юристов
4 правила оформления проходной гардеробной
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Политические битвы
13:17 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгуре девушка вскрыла сейф своей матери

Полицейские Кунгура завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимой девушки. Она обвиняется в четырех фактах хищения имущества.

В феврале 2016 года обвиняемая была в квартире матери. Она вскрыла ключом сейф и украла золотые украшения и деньги на общую сумму более 170 тысяч рублей. Впоследствии она продала ювелирные изделия через социальные сети.

Мать уголовницы обратилась в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия была установлена причастность девушки еще к трем преступлениям.

Подозреваемая совершала кражи из гостиницы, а также квартир знакомых людей. В основном ее трофеями были женские вещи, сумки, наручные часы, деньги, банковские карты. Сумма общего ущерба составила свыше 35 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Женщина праздновала день рождения и убила сожителя
Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров
Банк «Югра» потребовал признать решения ЦБ незаконными
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь