В Кунгуре девушка вскрыла сейф своей матери

В феврале 2016 года обвиняемая была в квартире матери. Она вскрыла ключом сейф и украла золотые украшения и деньги на общую сумму более 170 тысяч рублей. Впоследствии она продала ювелирные изделия через социальные сети.

Мать уголовницы обратилась в полицию. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия была установлена причастность девушки еще к трем преступлениям.

Подозреваемая совершала кражи из гостиницы, а также квартир знакомых людей. В основном ее трофеями были женские вещи, сумки, наручные часы, деньги, банковские карты. Сумма общего ущерба составила свыше 35 тысяч рублей.