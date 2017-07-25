Поезд Калининград — Санкт-Петербург экстренно затормозил из-за пешехода около путей
Человек шёл рядом с железнодорожными путями и находился в габарите прохождения поезда. Если бы машинист не затормозил, состав мог бы задеть пешехода.
Человек шёл рядом с железнодорожными путями и находился в габарите прохождения поезда. Если бы машинист не затормозил, состав мог бы задеть пешехода.
Во вторник, 25 июля, в Калининградской области машинист поезда Калининград —
Об этом Клопс.Ru сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин. По данным КЖД, человек шёл рядом с железнодорожными путями и находился в габарите прохождения поезда. Если бы машинист не затормозил, состав мог бы задеть пешехода. В результате инцидента никто не пострадал. «К сожалению, нас начинают серьёзно беспокоить такие случаи. Не проходит и недели, чтобы у нас не было сообщения о применении машинистами внепланового торможения