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12:34 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области в столкновении трех авто пострадал двухлетний мальчик

В понедельник, 24 июля, в 14:00 на 3 километре дороги «Кинель — Богатое — Борское» произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля Lada Largus двигался со стороны села Богатое в направлении трассы «Самара — Бугуруслан». По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, автомобилист столкнулся с машиной Chevrolet Niva. От удара она изменила направление движения и столкнулась с остановившейся перед перекрестком машиной Chevrolet Cruze.

В результате ДТП 2-летний мальчик, находившийся на заднем пассажирском сиденье «Ларгуса» в детском удерживающем кресле, получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

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