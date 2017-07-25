В Самарской области в столкновении трех авто пострадал двухлетний мальчик
В понедельник, 24 июля, в 14:00 на 3 километре дороги «Кинель — Богатое — Борское» произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает
В понедельник, 24 июля, в 14:00 на 3 километре дороги «Кинель — Богатое — Борское» произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает
По данным ГИБДД, 36-летний водитель автомобиля Lada Largus двигался со стороны села Богатое в направлении трассы «Самара — Бугуруслан». По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка, автомобилист столкнулся с машиной Chevrolet Niva. От удара она изменила направление движения и столкнулась с остановившейся перед перекрестком машиной Chevrolet Cruze.
В результате ДТП 2-летний мальчик, находившийся на заднем пассажирском сиденье «Ларгуса» в детском удерживающем кресле, получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.