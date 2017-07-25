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12:40 (мск), источник: Tengrinews

В горах Алматы погиб парень, сбежавший с 16-летней фехтовальщицей

17-летний юноша по имени Назар, с которым сбежала фехтовальщица Анастасия Смирнова, погиб в горах. Об этом на своей страничке написал волонтер Ислам Угушев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Эту информацию подтвердили в Республиканском оперативном спасательном отряде. 24 июля в 21.36 группа РОСО прибыла на место происшествия.

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«После того как спасатели Службы спасения 109 передали девушку (16 лет) врачам скорой помощи оперативная группа РОСО совместно со спасателями Службы спасения начали поиск молодого человека 1999 года рождения. В ночное время поиски были прекращены. В 5.30 минут оперативная группа в количестве 5 спасателей выехали на продолжение поисков. В 08.24 тело было обнаружено», — сообщили в РОСО.

Ранее сообщалось, что, благодаря очевидцем, молодых людей нашли в районе «Шымбулака». Однако по приезду на место матери Анастасии и волонтеров, Назар и девушка начали убегать. В итоге Анастасия упала вниз примерно с высоты второго этажа, а потом катилась еще около десяти метров по камням. Девушка осталась жива. Ей была оказана помощь, а Назар убежал, после чего сотрудники полиции и спасатели поехали на поиски Назара. Об этом рассказал в своем предыдущем посте Ислам Угушев. Позже Угушев рассказал, что парень погиб, самостоятельно пытаясь спуститься с горы.

Напомним, 16-летняя кандидат в мастера спорта по фехтованию Анастасия Смирнова отправилась на встречу с другом 23 июля и перестала выходить на связь с родными. 24 июля появилась информация, что Анастасия убежала с неким 17-летним юношей по имени Назар. Оперативно был создан штаб поиска, пошел сбор информации.

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