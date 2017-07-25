В Армении хотят освободить виновника ДТП в Новой Москве с 18 погибшими
ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. Грачья Арутюняна, виновного в ДТП в Новой Москве, унесшего в 2013 году жизни 18 человек, могут освободить в Армении
ЕРЕВАН, 24 июл — РИА Новости. Грачья Арутюняна, виновного в ДТП в Новой Москве, унесшего в 2013 году жизни 18 человек, могут освободить в Армении
Грачья Арутюнян, осужденный в России на срок 6 лет 9 месяцев, был экстрадирован в Армению 20 июля этого года для отбывания оставшейся части наказания в порядке, установленном европейской конвенцией «О передаче осужденных».
Сейчас у Арутюняна наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, сообщил Мартиросян. По его словам, зятя осмотрели врачи
«И
В июле 2013 года в Троицком районе Новой Москвы Арутюнян, управляя груженным щебнем грузовиком, столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибли 18 человек, более 60 получили травмы. В 2014 году родственники осужденного обратились в Минюст Армении с просьбой о содействии в его экстрадиции на родину. В июле 2017 года Арутюнян был доставлен в Армению для отбывания оставшейся части наказания.