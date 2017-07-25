В Башкирии пожарные спасли из огня 11 взрослых и 4 детей

Предварительно, из окон и закрытых дверей квартиры на пятом этаже повалил густой дым. Пожарных вызвали в 9:57. Им удалось вывезти из горящего здания 15 человек — 11 взрослых и четверых детей. В самой горящей квартире огнеборцы нашли пострадавшего. С отравлением угарным газом он был доставлен в Янаульскую центральную районную больницу.