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12:42 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пожарные спасли из огня 11 взрослых и 4 детей

В Янауле в результате пожара эвакуировано 15 человек, сообщает ГУ МЧС РФ по РБ.

Предварительно, из окон и закрытых дверей квартиры на пятом этаже повалил густой дым. Пожарных вызвали в 9:57. Им удалось вывезти из горящего здания 15 человек — 11 взрослых и четверых детей. В самой горящей квартире огнеборцы нашли пострадавшего. С отравлением угарным газом он был доставлен в Янаульскую центральную районную больницу.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшего.

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