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12:39 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Невского Skoda вылетела на тротуар и сбила пешехода

Во вторник, 25 июля, на ул. Невского Skoda сбила пешехода. Об этом Клопс.Ru сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло около 10:40 в районе магазина «Семья». Водитель автомобиля ВАЗ «Лада» ехал по ул. Невского в сторону города. Он начал поворачивать налево на ул. Куйбышева. В это время с площади Василевского двигалась Skoda. На перекрёстке автомобили столкнулись. От удара иномарку отбросило на тротуар, где она сбила пешехода.

По словам очевидцев, пострадавший — мужчина-инвалид без ног. Его увезли в больницу. Пока его состояние неизвестно. Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливается виновник аварии. По словам автомобилистов, движение в этом районе не затруднено.

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