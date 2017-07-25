На ул. Невского Skoda вылетела на тротуар и сбила пешехода

ДТП произошло около 10:40 в районе магазина «Семья». Водитель автомобиля ВАЗ «Лада» ехал по ул. Невского в сторону города. Он начал поворачивать налево на ул. Куйбышева. В это время с площади Василевского двигалась Skoda. На перекрёстке автомобили столкнулись. От удара иномарку отбросило на тротуар, где она сбила пешехода.