Взрывное устройство искали в отделении Пенсионного фонда Канавинского района Нижнего Новгорода
На место были вызваны кинологи и службы быстрого реагирования.
На место были вызваны кинологи и службы быстрого реагирования.
Взрывное устройство искали в отделении Пенсионного фонда Канавинского района Нижнего Новгорода. Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в
На место были вызваны кинологи и службы быстрого реагирования. В результате выяснилось, что в пакете был контейнер с едой, видимо, оставленный
После обследования отделение возобновило работу в штатном режиме.