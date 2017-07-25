В Новосибирской области мужчина утонул, отправившись мириться с сыном

В Новосибирской области в минувшую субботу мужчина утонул на одном из водохранилищ после ссоры с сыном. Об этом рассказали в группе «Инцидент. Новосибирск».

Семья отдыхала на берегу платного озера в Искитимском районе за посёлком Маяк. В разгар отдыха между отцом и его взрослым сыном возникла ссора. Молодой человек, вспылив, отправился на другой берег озера вплавь и остался там, переплыл озеро и остался на другом берегу. Через какое-то время родитель стал за него волноваться и поплыл вслед за ним.

Преодолеть длинный путь по воде он не смог и утонул. Тело мужчины в возрасте 60−64 лет водолазы достали на следующий день примерно на середине водоема.