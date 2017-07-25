На границе с Башкирией загадочным образом пропала 14-летняя школьница
Девочка пошла в поликлинику, но медучреждения так и не добралась.
Девочка пошла в поликлинику, но медучреждения так и не добралась.
В Челябинской области прямо на границе с Башкирии пропала 14-летняя девочка из села Сатка. Василина Мухаметова в понедельник, 24 июля, пошла в поликлинику — у нее разболелось ухо, но в медучереждении, как выяснилось позже, ее не было.
Приметы: рост — 154 см, телосложение среднее, на правой щеке ямочка. Волосы длинные,
Всех, кто обладает