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13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии вынесли приговор бывшему вице-мэру Ишимбая за несчастный случай в парке

15-летняя девочка упала с качелей и проломила череп.

Аварийное состояние аттракциона в центральном парке Ишимбая в 2015 году привело к трагедии. Во всем обвинили 59-летнего вице-мэра города Виктора Якина (теперь уже бывшего).

Два года назад 15-летняя девочка упала с качелей. Ударилась так сильно, что проломила себе череп. Пока школьница лежала в больнице, прокуроры искали виновных.

— Согласно заключению эксперта качели не соответствовали требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей, находились в аварийном состоянии и не подлежали эксплуатации. В нарушение своих должностных обязанностей, Янкин не принял мер к ограничению доступа к неисправному оборудованию и не обеспечил его ремонт или демонтаж, — уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Свою вину осужденный не признал и обжаловал приговор Ишимбайского городского суда — три года условного наказания. Якин обжаловал приговор в Верховном суде РБ. Однако там не пошли на встречу бывшему чиновнику и оставили приговор в силе.

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