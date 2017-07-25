В Башкирии вынесли приговор бывшему вице-мэру Ишимбая за несчастный случай в парке
15-летняя девочка упала с качелей и проломила череп.
15-летняя девочка упала с качелей и проломила череп.
Аварийное состояние аттракциона в центральном парке Ишимбая в 2015 году привело к трагедии. Во всем обвинили 59-летнего
Два года назад 15-летняя девочка упала с качелей. Ударилась так сильно, что проломила себе череп. Пока школьница лежала в больнице, прокуроры искали виновных.
— Согласно заключению эксперта качели не соответствовали требованиям безопасности для жизни и здоровья посетителей, находились в аварийном состоянии и не подлежали эксплуатации. В нарушение своих должностных обязанностей, Янкин не принял мер к ограничению доступа к неисправному оборудованию и не обеспечил его ремонт или демонтаж, — уточнили в
Свою вину осужденный не признал и обжаловал приговор Ишимбайского городского суда — три года условного наказания. Якин обжаловал приговор в Верховном суде РБ. Однако там не пошли на встречу бывшему чиновнику и оставили приговор в силе.