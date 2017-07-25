В Краснодаре трое мужчин украли из магазина 200 упаковок жвачки

По предварительным данным, злоумышленники в магазине на улице Покрышкина воспользовались невнимательностью продавца, положили в свои сумки 200 упаковок жвачки и две банки кофе и ушли, не оплатив товары. Продавцы обнаружили пропажу и обратились в полицию. Ущерб составил 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Через несколько часов полиция задержала троих подозреваемых в торговом центре на улице Лизы Чайкиной. Ими оказались 35-летний уроженец Красноярска, 34-летний уроженец Республики Коми и 38-летний местный житель, все они были ранее судимы. Мужчины признались в краже, похищенное они успели продать на рынке, а деньги потратить.