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14:11 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре трое мужчин украли из магазина 200 упаковок жвачки

В Краснодаре полиция задержала подозреваемый в краже из магазина.

По предварительным данным, злоумышленники в магазине на улице Покрышкина воспользовались невнимательностью продавца, положили в свои сумки 200 упаковок жвачки и две банки кофе и ушли, не оплатив товары. Продавцы обнаружили пропажу и обратились в полицию. Ущерб составил 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Через несколько часов полиция задержала троих подозреваемых в торговом центре на улице Лизы Чайкиной. Ими оказались 35-летний уроженец Красноярска, 34-летний уроженец Республики Коми и 38-летний местный житель, все они были ранее судимы. Мужчины признались в краже, похищенное они успели продать на рынке, а деньги потратить.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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