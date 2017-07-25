Против поджигателя дома на ул. Емельянова возбудили уголовное дело
Возбудили уголовное дело по ст. 267 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Возбудили уголовное дело по ст. 267 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
Против поджигателя дома на ул. Емельянова 22 июля возбудили уголовное дело. Об этом сообщает
22 июля на ул. Емельянова в Калининграде произошёл пожар в двухэтажном доме. Пламя полностью уничтожило шиферную кровлю кирпичного здания, которая обрушилась. Выяснилось, что пожар устроил сын хозяйки квартиры, который поссорился с матерью и решил ей отомстить. Мужчина облил горючей жидкостью стены одной из комнат и поджёг.