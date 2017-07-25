Против поджигателя дома на ул. Емельянова возбудили уголовное дело

Против поджигателя дома на ул. Емельянова 22 июля возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. При задержании мужчина во всём сознался и раскаялся. Он рассказал, что дождался, когда все уйдут из дома, и только тогда устроил пожар. 49-летнему подозреваемому по ст. 267 УК РФ («Умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога») грозит до пяти лет лишения свободы.