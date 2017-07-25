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13:22 (мск), источник: Интерфакс

В Челябинске выясняют причины массовой гибели рыбы в одном из водоемов

25 июля. Interfax-Russia.ru — Специалисты выясняют причину замора рыбы в питьевом источнике Челябинска — Шершневском водохранилище, сообщил агентству «Интерфакс-Урал» во вторник челябинский природоохранный прокурор Михаил Подкорытов.

По его словам, проверку начали специалисты регионального отдела по охране водных биологических ресурсов Нижнеобского теруправления федерального агентства по рыболовству.

«Выясняется причина замора — наличие каких-то вредных веществ в водоеме или естественные сезонные причины», — отметил прокурор.

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Он добавил, что ежегодно на тех или иных озерах летом бывает замор рыбы, в основном, это связано с природными явлениями, например, цветением воды.

По свидетельству местных жителей, замор рыбы наблюдается уже несколько дней, берег водохранилища усеян мелкой рыбешкой. За некоторое время до этого вода в Шершнях начала цвести. Замор рыбы — это разновидность экологического бедствия, массовая гибель рыбы от удушья в результате кислородного голодания, вызванного недостатком или полным отсутствием растворенного в воде кислорода, или появления в воде ядовитых веществ.

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