В Челябинске выясняют причины массовой гибели рыбы в одном из водоемов

Он добавил, что ежегодно на тех или иных озерах летом бывает замор рыбы, в основном, это связано с природными явлениями, например, цветением воды.

По свидетельству местных жителей, замор рыбы наблюдается уже несколько дней, берег водохранилища усеян мелкой рыбешкой. За некоторое время до этого вода в Шершнях начала цвести. Замор рыбы — это разновидность экологического бедствия, массовая гибель рыбы от удушья в результате кислородного голодания, вызванного недостатком или полным отсутствием растворенного в воде кислорода, или появления в воде ядовитых веществ.