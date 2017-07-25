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13:41 (мск), источник: Sputnik.by

Хулигану, ранившему солиста ансамбля «Песняры», грозит срок в 5 лет

Солист Белорусского государственного ансамбля «Песняры» Артур Михайлов рассказал радио Sputnik Беларусь о своем самочувствии после того, как получил ножевое ранение, остановив пьяного хулигана.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел в автобусе Москва-Минск произошел в ночь с 10 на 11 июля. Пассажир в нетрезвом состоянии начал буянить и нападать на людей. Артист сумел остановить пьяного хулигана и передать его в руки правоохранителей, но при этом получил ножевое ранение.

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«На сегодняшний момент швы сняты, врачи говорят, что состояние хорошее. Рана зашита аккуратно. В скором времени совсем ничего видно не будет. В принципе, существует много разных вариантов, лазерная операция, к примеру. Но врачи говорят, что, возможно, через какое-то время я увижу, что и к ней не стоит прибегать, потому что все прошло очень удачно», — рассказал Михайлов.

Собеседник в шутку отметил, что просил врачей накладывать швы аккуратнее, поскольку лицо — это рабочий инструмент артиста. Также Артур Михайлов рассказал о том, как продвигается следствие в отношении ранившего его хулигана.

«На сегодняшний день собирается вся информация, документы, записи свидетелей. Как мне сказали, человеку грозит до 5 лет лишения свободы с отягчающими последствиями, поскольку было нападение в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому до 5 лет и, само собой, моральная компенсация», — рассказал Михайлов.

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