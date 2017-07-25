Областной диагностический центр предупредил воронежцев о мошенниках
Неизвестные предлагали горожанам платные медуслуги.
Неизвестные предлагали горожанам платные медуслуги.
Работники Воронежского областного диагностического центра (ВОККДЦ) предупредили горожан о мошенниках. Неизвестные предлагали воронежцам платные медицинские услуги, сообщил региональный департамент здравоохранения в понедельник, 24 июля.
Пациенты обращались в ВОККДЦ с жалобами на звонки от представителей диагностического центра. Мошенники предлагали горожанам пройти платное обследование. Неизвестные якобы располагали информацией об отклонениях в анализах пациентов.
Сотрудники областного диагностического центра сообщили, что у ВОККДЦ нет платных филиалов. Кроме того, сведения о персональных данных, анализах, обследованиях, консультациях и факте обращения пациентов за медпомощью надежно защищены. Подобная информация является тайной, охраняемой законом.
Правоохранители рекомендуют в подобных случаях спрашивать название организации, фамилию, должность и контакты звонящего. Сотрудники областного диагностического центра попросили сообщать о мошенниках в отделение по управлению качеством ВОККДЦ по телефону (473) 259 35 56 или по телефону единой справочной службы ВОККДЦ (473) 20 20 205. Они также рекомендуют обращаться в полицию по телефону 102.