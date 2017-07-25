Промышленный альпинист сорвался с высоты на левобережье Астаны

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 июл — Sputnik. Промышленный альпинист попал в больницу с травмами после падения с высоты в Астане, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе столичного ДВД.

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Случай произошел во вторник около 12 часов дня.

«Промышленный альпинист, 1988 года рождения, работающий на одном из ТОО, выполнял работу на улице Конаева и сорвался с высоты пяти-шести метров», — сообщили в полиции.

Мужчину госпитализировали с различными травмами. В настоящее время проводится проверка.