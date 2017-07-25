Промышленный альпинист сорвался с высоты на левобережье Астаны
Мужчина сорвался примерно с высоты пяти метров, работая в ЖК по улице Конаева.
Мужчина сорвался примерно с высоты пяти метров, работая в ЖК по улице Конаева.
АСТАНА, 25 июл — Sputnik. Промышленный альпинист попал в больницу с травмами после падения с высоты в Астане, сообщили Sputnik Казахстан в
Случай произошел во вторник около 12 часов дня.
«Промышленный альпинист, 1988 года рождения, работающий на одном из ТОО, выполнял работу на улице Конаева и сорвался с высоты
Мужчину госпитализировали с различными травмами. В настоящее время проводится проверка.
В мае этого года с крыши отеля Rixos в Алматы упал альпинист Василий Литвинов. Он скончался на месте. Трагическая гибель профессионала высокого класса, который почти 15 лет занимался промышленным альпинизмом, вызвала состояние шока у всех, кто был знаком с 41-летним Василием.