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14:10 (мск), источник: Sputniknews.kz

Промышленный альпинист сорвался с высоты на левобережье Астаны

Мужчина сорвался примерно с высоты пяти метров, работая в ЖК по улице Конаева.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 июл — Sputnik. Промышленный альпинист попал в больницу с травмами после падения с высоты в Астане, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе столичного ДВД.

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Случай произошел во вторник около 12 часов дня.

«Промышленный альпинист, 1988 года рождения, работающий на одном из ТОО, выполнял работу на улице Конаева и сорвался с высоты пяти-шести метров», — сообщили в полиции.

Мужчину госпитализировали с различными травмами. В настоящее время проводится проверка.

В мае этого года с крыши отеля Rixos в Алматы упал альпинист Василий Литвинов. Он скончался на месте. Трагическая гибель профессионала высокого класса, который почти 15 лет занимался промышленным альпинизмом, вызвала состояние шока у всех, кто был знаком с 41-летним Василием.

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