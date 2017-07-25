Пропавшие в Египте казахстанцы были задержаны — МИД РК

Источник: Tengrinews

«Согласно только что полученной достоверной информации, шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны. Угрозы их жизни и здоровью нет», — сообщил руководитель пресс-службы МИД Ануар Жайнаков.

В данный момент Посольство Казахстана в Каире добивается официального ответа от египетской стороны о причинах задержания наших граждан, месте и условиях их содержания.

«В ближайшее время состоится встреча посла Казахстана с заместителем министра иностранных дел Египта по данному вопросу. Дополнительная информация будет представлена позднее по итогам переговоров с египетской стороной. Хотел бы добавить, что данный вопрос находится на особом постоянном контроле руководства Министерства иностранных дел Казахстана», — добавил Жайнаков.

Ранее пользователь Facebook Айбол Исабек на своей странице назвал имена двоих пропавших — это Канат Берик и Еламан Жазылхан. Он рассказал, что молодые люди, один из которых является его братом, вылетели в Египет 11 июля. Казахстанцы сначала вылетели из Алматы в Шарджу, а затем в Александрию.

«По приезде отметились в посольстве РК. 20 июля оба перестали выходить на связь. Консул Казахстана в Египте Ершат не знает, где они находятся. Прошу всех помочь найти их!» — написал он.

Позже стало известно, что посольство Казахстана направило ноту в Министерство иностранных дел Египта с просьбой оказать содействие в поисках и установлении местонахождения казахстанских граждан.