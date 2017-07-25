Крышу спорткомплекса снес ураган в Усть-Тарке
Ураган обрушился на
Ураган обрушился на
— В понедельник сначала пошел ледяной град, — рассказали VN.ru очевидцы событий, — а налетевший следом страшный ураган разорвал в клочья кровлю спорткомплекса «Темп» и разметал железо с крыши по усадьбам. Железо словно литовкой срезало посадки, снесло веранду жилого дома. Местные жители считают чудом, что никто не пострадал.
— Скорость ветра достигала 25−27 м/с. Ветром были полностью разрушены крыша правого крыла здания стадиона «Темп». Ущерб составил примерно 800 тысяч рублей. Вместе с этим град размером около двух сантиметров и ветер обрушили крыши гаража лесхоза, местного ДК и нескольких частных домов. Кроме того, ураган повредил деревья, линии электропередачи, — рассказал начальник отдела территориальной безопасности и ЧС администрации
— В летнее время довольно часто бывают такие локальные опасные явления, — прокомментировал ситуацию VN.ru
Напомним, сегодня был зафиксирован еще один погодный рекорд. Осадки 152 мм, или 230% от месячной нормы — выпали в ночь с 24 на 25 июля в Северном районе Новосибирской области. В два с половиной раза перекрыт предыдущий рекорд, наблюдаемый в 1940 году. Дороги размыло, в частных домах в селах стоит вода.