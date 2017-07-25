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14:04 (мск), источник: VN.ru

Крышу спорткомплекса снес ураган в Усть-Тарке

Ураган обрушился на Усть-Тарку Новосибирской области. Сила порывов ветра достигала 25−27 м/с, ураган снес крышу спорткомплекса «Темп» общей площадью около 700 квадратных метров.

— В понедельник сначала пошел ледяной град, — рассказали VN.ru очевидцы событий, — а налетевший следом страшный ураган разорвал в клочья кровлю спорткомплекса «Темп» и разметал железо с крыши по усадьбам. Железо словно литовкой срезало посадки, снесло веранду жилого дома. Местные жители считают чудом, что никто не пострадал.

— Скорость ветра достигала 25−27 м/с. Ветром были полностью разрушены крыша правого крыла здания стадиона «Темп». Ущерб составил примерно 800 тысяч рублей. Вместе с этим град размером около двух сантиметров и ветер обрушили крыши гаража лесхоза, местного ДК и нескольких частных домов. Кроме того, ураган повредил деревья, линии электропередачи, — рассказал начальник отдела территориальной безопасности и ЧС администрации Усть-Таркского района Александр Моржов, сообщают НГС. НОВОСТИ.

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— В летнее время довольно часто бывают такие локальные опасные явления, — прокомментировал ситуацию VN.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренат Ягудин. — Если это случилось, близлежащие метеостанции не показали сильного ветра, то проводятся обследования, создается комиссия, в которую входят представители МЧС и работники Гидрометеослужбы. Сильный ветер нами не отмечен, по нашим данным, порывы ветра в Новосибирской области достигали не более 16 м/с.

Напомним, сегодня был зафиксирован еще один погодный рекорд. Осадки 152 мм, или 230% от месячной нормы — выпали в ночь с 24 на 25 июля в Северном районе Новосибирской области. В два с половиной раза перекрыт предыдущий рекорд, наблюдаемый в 1940 году. Дороги размыло, в частных домах в селах стоит вода.

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