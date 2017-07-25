Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Литва в панике: Европе угрожает эпидемия правды из РФ -СМИ
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Актриса из России стала звездой светского вечера в Монако (фото)
Дачники попали под вторую «амнистию»
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Политические битвы
14:05 (мск), источник: Вести - Пермь

В больницах края остаются 7 пострадавших при ДТП с автобусом из Краснокамска

Всего в аварии пострадали 12 челоевек.

Источник: Вести - Пермь

7 человек остаются в больницах после падения автобуса в кювет в Перми. Одного из пациентов выписали сегодня утром. В Краевой клинической больнице после выписки одного из пострадавших остаются три человека. Два находятся в травматологическом и торакальном отделениях, а другой — в реанимации. Четверо других остаются в МСЧ № 11, одного из них готовят к выписке завтра днем.

Напомним, что в аварии 19 июля, когда автобус перевернулся в кювет на улице Якутской, пострадали 12 человек и годовалый ребенок.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Звездная пара из "Игры престолов" сбежала в дом со рвом
Трехлетняя девочка несколько дней жила с мертвой бабушкой
Звездная пара из "Игры престолов" сбежала в дом со рвом
Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров
Банк «Югра» потребовал признать решения ЦБ незаконными
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь