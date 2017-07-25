В больницах края остаются 7 пострадавших при ДТП с автобусом из Краснокамска

7 человек остаются в больницах после падения автобуса в кювет в Перми. Одного из пациентов выписали сегодня утром. В Краевой клинической больнице после выписки одного из пострадавших остаются три человека. Два находятся в травматологическом и торакальном отделениях, а другой — в реанимации. Четверо других остаются в МСЧ № 11, одного из них готовят к выписке завтра днем.