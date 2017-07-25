Скандал с Travel System: для главы компании запросили 8 лет тюрьмы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 июл — Sputnik. Гособвинение запросило восемь лет лишения свободы для руководителя компании Tengri Travel System Романа Хана, передает корреспондент Sputnik Казахстан из зала суда.

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Скандал с Tengri Travel System разгорелся в начале лета 2015 года, когда компания оказалась банкротом. Владельца фирмы Романа Хан объявили в международный розыск. Позже он сам сдался казахстанским полицейским.

Судебный процесс по громкому делу начался весной текущего года. Роман Хан обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 189 частью 4 пунктом 2 (присвоение или растрата чужого вверенного имущества) и статьей 195 частью 4 пунктом 2 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Ему было предъявлено обвинение по 74 эпизодам. Однако Хан свою вину не признает.

Сегодня в ходе судебного разбирательства стороны приступили к прениям.

«Причинил общий ущерб юридическим и физическим лицам на сумму 733 миллиона 957 тысяч 667 тенге», — сказала прокурор Ботагоз Кантарбаева.