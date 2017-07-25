4 килограмма марихуаны изъяли на Урале
Мужчину, который провез в Россию 4 килограмма марихуаны и пытался продать ее, задержали в Свердловской области.
Мужчину, который провез в Россию 4 килограмма марихуаны и пытался продать ее, задержали в Свердловской области.
Известно, что наркотик привезли из Казахстана, он бы спрятан в отрезок трубы, который заложили среди металлолома в грузовой машине, которая пересекла границу. Марихуану изъяли, когда гражданин Казахстана, уже на Урале, пытался продать мешок за 152 тысячи рублей.
Правоохранители уже возбудили уголовное дело. Теперь подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.