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14:26 (мск), источник: dostup1.ru

В Кизильском районе задержана группа «черных» лесорубов

За это преступление злоумышленникам грозит реальный срок — до четырех лет.

В Кизильском районе (Челябинская область) задержали «черных» лесорубов — трое мужчин срубили берез на общую сумму 60 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Преступление произошло на территории Брединского лесничества. Подозреваемые спилили 14 берез общим объемом 7,1 кубических метров. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила более 60 тыс. рублей.

Со слов задержанных, младшему из которых 20 лет, а старшему — 31, они планировали продать деревья местным жителям.

По факту возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит реальный срок — до четырех лет. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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